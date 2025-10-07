ULTIME NOTIZIE 07 OTTOBRE 2025

Ue, Tajani: "L'accordo con il Mercosur è di grande importanza"

Roma, 7 ott. (askanews) - Il governo guarda con favore alla sottoscrizione dell'accordo Ue-Mercosur: a dirlo è il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in un punto stampa precedente alla XII Conferenza Italia - America Latina e Caraibi in programma oggi. "Andiamo avanti con un percorso che deve portare alla firma dell'accordo Mercosur, che è di grande importanza" ha affermato Tajani. "C'è da risolvere ancora qualche piccolo problema che riguarda il mondo agricolo, ma sono ottimista", ha dichiarato il ministro ribadendo che "l'America Latina è una priorità per il governo" italiano.

