Ue: solidarietà all'Estonia dopo l'attacco russo

Milano, 29 set. (askanews) - Christian Wigand, portavoce della Commissione europea, ha affermato martedì che l'Unione europea è "pienamente solidale" con l'Estonia in seguito all'atto di sabotaggio presso la sede di un produttore di droni, per il quale la Russia è stata ufficialmente accusata. "Esprimiamo la nostra piena solidarietà all'Estonia - ha dichiarato Wigand - Siamo al fianco dell'Estonia di fronte a questo attacco sconsiderato e prendiamo atto della chiara attribuzione dell'attacco alla Russia. La Russia sta intensificando gli attacchi vicino ai nostri confini e anche le minacce esplicite al nostro territorio si fanno sempre più frequenti. Abbiamo assistito a violazioni dello spazio aereo, atti di sabotaggio, attacchi informatici e spionaggio, e la situazione potrebbe protrarsi. Mosca sta dunque cercando di intimidire l'Europa affinché riduca il proprio sostegno all'Ucraina. Ciò non accadrà".