Ue: "Seri dubbi" sul Board of Peace di Trump

Bruxelles, 23 gen. (askanews) - I leader dell'Unione europea esprimono forti perplessità sulla proposta del presidente Usa Donald Trump di istituire un "Board of Peace". Lo afferma il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, al termine di un vertice d'emergenza del European Council a Bruxelles. "Abbiamo seri dubbi - ha detto Costa - su diversi elementi dello statuto del Board of Peace, in particolare per quanto riguarda il suo ambito di applicazione, la sua governance e la sua compatibilità con la Carta delle Nazioni Unite".