ULTIME NOTIZIE 23 GENNAIO 2026

Ue: "Seri dubbi" sul Board of Peace di Trump

Bruxelles, 23 gen. (askanews) - I leader dell'Unione europea esprimono forti perplessità sulla proposta del presidente Usa Donald Trump di istituire un "Board of Peace". Lo afferma il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, al termine di un vertice d'emergenza del European Council a Bruxelles. "Abbiamo seri dubbi - ha detto Costa - su diversi elementi dello statuto del Board of Peace, in particolare per quanto riguarda il suo ambito di applicazione, la sua governance e la sua compatibilità con la Carta delle Nazioni Unite".

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi