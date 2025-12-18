ULTIME NOTIZIE 18 DICEMBRE 2025

Ue, scontri polizia e agricoltori, vetrine rotte e fuochi d'artificio

Bruxelles, 18 dic. (askanews) - Violenti scontri tra polizia e gli agricoltori in protesta fuori dal palazzo del Parlamento europeo in Place du Luxembourg a Bruxelles, mentre è in corso il Consiglio europeo. In piazza, secondo la polizia belga, sono arrivati 8 mila manifestanti e un migliaio di trattori.

La polizia ha usato idranti e lacrimogeni per disperdere i manifestanti in Place du Luxembourg. Contro gli agenti sono stati lanciati ortaggi ma anche sampietrini, bottiglie, petardi e fuochi d'artificio.

Gli agricoltori protestano contro le proposte della Commissione per la Politica agricola comune (Pac) post 2027 e contro l'accordo Ue-Mercosur con i paesi dell'America Latina.

