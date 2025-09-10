ULTIME NOTIZIE 10 SETTEMBRE 2025

Ue, Meloni riceve la presidente della Moldavia Maia Sandu

Roma, 10 set. (askanews) - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi la presidente della Moldavia Maia Sandu. Dopo l'accoglienza nel cortile d'onore tra le due c'è stato un colloquio sulle "prospettive europee della Moldova e i più recenti sviluppi dell'aggressione russa dell'Ucraina. Comune è stata, in particolare, la condanna dei massicci attacchi degli ultimi giorni che hanno violato la scorsa notte anche lo spazio aereo polacco".

Meloni "ha confermato il pieno sostegno italiano a Chisinau così come dimostrato, da ultimo, dalla recente conclusione degli Accordi bilaterali in tema di sicurezza sociale e riconoscimento delle patenti di guida".

