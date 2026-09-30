Ue, Meloni: non tagliare Pac e Coesione, ma spese di funzionamento

Praga, 30 set. (askanews) - "Un cenno lo merita il bilancio europeo perché è un altro di quei dibattiti sui quali col primo ministro Babis abbiamo una importante convergenza di vedute sulla difesa del finanziamento delle politiche tradizionali, politica agricola e fondi di coesione su tutto, e la necessità ovviamente di non considerare queste forme di finanziamento alle nostre filiere più tradizionali come alternative al tema della competitività, perché non ci può essere competitività se i territori non corrono alla stessa velocità, non ci può essere competitività se noi creiamo problemi a quello su cui in effetti ancora siamo competitivi e l'agricoltura è sicuramente uno di quei settori. Quindi non accetteremo che si tagli su questi capitoli e riteniamo che si possa tagliare su altri capitoli come le spese di funzionamento che negli ultimi anni sono cresciute parecchio".

Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Praga per la visita ufficiale in Repubblica Ceca e l'incontro con il primo ministro Andrej Babis.