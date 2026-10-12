ULTIME NOTIZIE 12 OTTOBRE 2026

Ue, Meloni: l'Italia non siede al tavolo europeo per dire sempre sì

Milano, 12 ott. (askanews) - "Lo dico soprattutto per ricordare a me stessa e a chiunque abbia a cuore questa nazione che l'Italia non siede al tavolo europeo per dire sempre sì. Siamo lì per dire quello che va detto, quando va detto, anche se è scomodo, anche quando costa perché l'Italia è tra le nazioni che l'Europa l'hanno fondata e ha il diritto e il dovere di dire quando qualcosa non va, non per indebolirla ma esattamente per il contrario: per renderla più forte". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo all'Assemblea Generale di Assolombarda.

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi