Ue, Meloni: l'Italia non siede al tavolo europeo per dire sempre sì

Milano, 12 ott. (askanews) - "Lo dico soprattutto per ricordare a me stessa e a chiunque abbia a cuore questa nazione che l'Italia non siede al tavolo europeo per dire sempre sì. Siamo lì per dire quello che va detto, quando va detto, anche se è scomodo, anche quando costa perché l'Italia è tra le nazioni che l'Europa l'hanno fondata e ha il diritto e il dovere di dire quando qualcosa non va, non per indebolirla ma esattamente per il contrario: per renderla più forte". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo all'Assemblea Generale di Assolombarda.