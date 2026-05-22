ULTIME NOTIZIE 22 MAGGIO 2026

Ue, Meloni: circostanze straordinarie legittimano estensione flessibilità

Roma, 22 mag. (askanews) - Quelle che stiamo vivendo sono "circostanze straordinarie, al di fuori del controllo degli Stati membri, che a nostro avviso necessitano di risposte" e che "legittimano l'estensione della flessibilità per le spese in sicurezza e difesa per le spese su energia". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine dell'incontro a palazzo Chigi con il primo ministro d'Irlanda, Micheàl Martin.

Anche l'energia è sicurezza, anche l'economia è sicurezza", "non si tratta di essere autorizzati a fare maggiore debito ma di allocare meglio quello che è già previsto".

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