ULTIME NOTIZIE 04 MAGGIO 2026

Ue, Meloni: alzare livello azione, bisogna anticipare le emergenze

Erevan, 4 mag. (askanews) - "La mia idea è che, a livello dell'Unione Europea, negli ultimi anni abbiamo dimostrato la nostra capacità di reagire alle emergenze. Lo abbiamo fatto con la pandemia e con la guerra in Ucraina. Ma ora dobbiamo alzare il livello della nostra azione. Questo significa passare dalla capacità di reagire alla capacità di anticipare".

Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo al vertice della Comunità politica europea a Erevan, nel corso di una discussione su "Maintaining European unity and coherence in times of polycrisis", moderata dal presidente cipriota Christodoulides, con i leader di Francia, Regno Unito e la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen.

"Questo significa concentrarsi molto di più su una strategia di lungo periodo e questo tipo di discussioni è molto utile in questa direzione. La strategia, a mio avviso, dovrebbe concentrarsi non solo sui paesi affini per visione, che sono ovviamente molto importanti, ma anche sul nostro vicinato geografico" ha aggiunto Meloni.

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