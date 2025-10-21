Ue, Mattarella: in discussione principi fondanti, no a cedimenti

Bruxelles, 21 ott. (askanews) - "Oggi le istituzioni Europee, che Bruxelles si è assunta il compito di accogliere, si confrontano con sfide esistenziali. Regno del Belgio e Repubblica Italiana, forti dei loro valori e della loro storia democratica, possono sostenere l'Unione Europea in una fase storica in cui sfide globali vogliono porre in discussione principi fondanti della nostra stessa Unione e della convivenza pacifica tra i popoli. Non possiamo permetterci cedimenti". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso del brindisi alla cena offerta dai reali in occasione della sua visita di Stato in Belgio nella serata del 20 ottobre.

"L'Unione è garanzia della libertà e del progresso dei nostri popoli. Sono intollerabili narrative e atti che vorrebbero indebolire la sovranità e la libertà del popolo europeo e degli altri popoli", ha aggiunto il capo dello Stato.