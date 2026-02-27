Ue, Macron: "spiacevole sorpresa" e "inadeguato" Mercosur provvisorio

Parigi, 27 feb. (askanews) - La decisione della Commissione europea di applicare provvisoriamente l'accordo commerciale con il Mercosur è stata "una spiacevole sorpresa" per la Francia, che vi si era opposta, e "un approccio inadeguato" per il Parlamento europeo: lo afferma il presidente francese Emmanuel Macron.

"È anche una pesante responsabilità nei confronti dei cittadini europei e dei loro rappresentanti, che non sono stati debitamente rispettati. In sostanza, per la Francia è una sorpresa, una sorpresa spiacevole. E per il Parlamento europeo è un brutto approccio. In ogni caso, per quanto ci riguarda, saremo vigili e faremo in modo che quanto abbiamo duramente negoziato in questi ultimi mesi venga rispettato".