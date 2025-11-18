ULTIME NOTIZIE 18 NOVEMBRE 2025

Ue, Macron: "preferenza europea" in settore tecnologico

Milano, 18 nov. (askanews) - Il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato oggi, durante il Summit sulla sovranità digitale europea a Berlino, che l'Europa non vuole essere un "vassallo" dipendente dalle aziende tecnologiche statunitensi e cinesi, bensì è tornato a rivendicare una "preferenza europea" nel settore.

"L'Europa non vuole essere cliente dei grandi imprenditori o delle grandi soluzioni fornite dagli Stati Uniti o dalla Cina, vogliamo chiaramente progettare le nostre soluzioni", ha detto Macron, aggiungendo che la postura europea rifiuta di essere quella di "un vassallo".

"Credo fermamente che la preferenza europea debba diventare il nostro principio guida, a partire dagli appalti pubblici", ha proseguito Macron.

"Perché, indovinate un po? I cinesi hanno un'esclusiva cinese... e gli americani hanno una fortissima preferenza per gli americani", ha detto il presidente francese.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi