ULTIME NOTIZIE 18 DICEMBRE 2025

Ue, Kallas: dobbiamo fare pressione su Russia per la pace in Ucraina

Bruxelles, 18 dic. (askanews) - "Vediamo una forte spinta verso la pace, ma è unilaterale. Non abbiamo visto alcuna volontà da parte russa di muoversi o parlare seriamente di pace. Anche il cessate il fuoco per Natale è stato respinto. Quindi è chiaro che dobbiamo fare pressione sulla Russia affinché passi dal far finta di negoziare al sedersi effettivamente al tavolo delle trattative e negoziare davvero": lo ha affermato l'Alta responsabile della politica estera dell'Ue, Kaja Kallas, arrivando al vertice a Bruxelles.

ESTERI
15
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi