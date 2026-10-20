Ue, Kallas: attacchi russi nel Mar Nero, Russia uso il cibo come arma

Milano, 20 ott. (askanews) - La Russia sta deliberatamente strumentalizzando il cibo come arma e minando la sicurezza alimentare globale, in particolare in Africa, Asia e Medio Oriente per evitare un ulteriore deterioramento della situazione, il Consiglio europeo chiede il ripristino immediato del libero passaggio per la navigazione civile, le navi mercantili e commerciali nel Mar Nero

Il sistema alimentare globale sta affrontando una tempesta perfetta: un super El Nino, siccità in entrambi gli emisferi e conflitti in Medio Oriente, che mettono a dura prova le esportazioni di fertilizzanti attualmente vi sono tre punti nevralgici: Hormuz, Bab el-Mandeb e il Mar Nero le azioni della Russia rendono più difficile garantire cibo sulle tavole delle persone in tutto il mondo

Bruxelles, 20 ott. (askanews) - L'intensificarsi degli attacchi russi nel Mar Nero contro le esportazioni di cereali dell'Ucraina sta aggravando la "tempesta perfetta" che sta colpendo l'approvvigionamento alimentare globale, ha affermato Kaja Kallas, a capo della diplomazia dell'UE. "Le azioni della Russia rendono più difficile garantire cibo sulle tavole delle persone in tutto il mondo", ha dichiarato al Parlamento europeo.

"La Russia sta deliberatamente strumentalizzando il cibo come arma e minando la sicurezza alimentare globale, in particolare in Africa, Asia e Medio Oriente", ha concluso.