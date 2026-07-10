ULTIME NOTIZIE 10 LUGLIO 2026

Ue, Fitto: adeguare e modernizzare la politica di coesione

Roma, 10 lug. (askanews) - "Nel piano nazionale e regionale di partenariato - ha sottolineato Fitto - c'è il coinvolgimento delle regioni ma è differente tra stato membro a stato membro. In Italia le regioni hanno ruolo importante e sono responsabili dei programmi. Non è un caso che nel regolamento che accompagna i piani nazionali si faccia riferimento esplicito al rispetto dell'organizzazione costituzionale di ogni stato membro". Lo ha detto il vicepresidente della commissione europea Raffaele Fitto (Fdi), a margine del seminario 'La forza dei territori' organizzato dalla delegazione Fdi-Ecr al Parlamento europeo a Roma.

"Si fa sintesi tra gli obiettivi della governance dei piani regionali e gli obiettivi della politiche di coesione. Nel regolamento, un atto formale, sono individuati in modo chiaro obiettivi e principi delle politiche di coesione e questo penso garantisca la dimensione territoriale. Per poter realizzare interventi che puntino a bilanciare a livello europeo le prospettive bisogna mettere in campo una sintesi tra coesione e competitività e quindi adeguare e modernizzare la politica di coesione", ha concluso.

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