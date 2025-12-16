ULTIME NOTIZIE 16 DICEMBRE 2025

Ue, Crosetto: penso a una difesa continentale europea, non a 27

Roma, 16 dic. (askanews) - "Io quando penso alla difesa europea penso a un'Europa diversa dall'Europa a 27, penso a un'Europa continentale, in cui ci siano Norvegia, Regno Unito, Paesi Balcanici, Austria, Svizzera. In un'Europa strutturata così ci sarebbe spazio anche per l'Ucraina perché vedo difficile il percorso dell'Ucraina nella Nato o nella Ue (anche se nella Ue più per motivi 'agricoli' che politici), ma in un'Europa" della Difesa "diversa rispetto a quella a cui siamo abituati", con una "difesa continentale, ancora da costruire, uno spazio per l'Ucraina ci sarebbe". Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto nel suo intervento alla quinta sessione della seconda giornata della Conferenza delle Ambasciatrice e degli Ambasciatori alla Farnesina.

