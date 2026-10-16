ULTIME NOTIZIE 16 OTTOBRE 2026

Ue, Costa a Zelensky: "Nostro supporto a Kiev più forte che mai"

Bruxelles, 16 ott. (askanews) - "Il nostro messaggio al presidente Zelensky è chiaro: il nostro supporto è più forte di sempre", ha spiegato il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, parlando alla stampa presente a Bruxelles insieme al presidente ucraino Volodymyr Zelensky e alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

"È molto semplice. Il sostegno dell'Unione europea all'Ucraina rimane più forte che mai. Non è questo il momento di ritirare il nostro sostegno all'Ucraina", ha affermato Costa aggiungendo che "non è questo il momento di allentare le sanzioni contro la Russia". "È il momento di aumentare il nostro sostegno, di intensificare la pressione e di fare tutto il possibile per indurre la Russia ad accettare un vero cessate il fuoco, portarla al tavolo dei negoziati e porre fine a questa guerra. È questo il momento di agire" ha osservato il leader europeo.

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