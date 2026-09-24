Ue: al G20 condanneremo la Russia, anche se partecipa Putin

Bruxelles, 24 set. (askanews) - L'Unione europea ribadirà al G20 la condanna dell'invasione russa dell'Ucraina, anche in caso di partecipazione di Vladimir Putin al vertice di Miami di dicembre. Lo ha detto il portavoce della Commissione europea Olof Gill, dopo l'invito rivolto dagli Stati Uniti al presidente russo. Il Cremlino ha fatto sapere che valuterà la partecipazione. Gill ha inoltre ricordato che la Russia è membro del G20 e ha diritto a partecipare alle riunioni, comprese quelle a livello di leader.

"Dal 2022 l'Unione europea ha utilizzato con coerenza e fermezza le riunioni del G20 - afferma Gill - per condannare l'invasione su vasta scala della Russia e chiedere che finisca. Quello che posso dire oggi è che, dal punto di vista dell'Unione europea, questo approccio continuerà indipendentemente da chi parteciperà a qualsiasi riunione del G20".