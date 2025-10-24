ULTIME NOTIZIE 24 OTTOBRE 2025

Ue accusa TikTok e Meta: violano gli obblighi di trasparenza

Milano, 24 ott. (askanews) - L'Unione Europea accusa Meta e TikTok di violare il Digital Services Act, il regolamento sui contenuti digitali, cosa che potrebbe comportare pesanti sanzioni.

Secondo Commissione europea entrambi i gruppi non garantiscono ai ricercatori un accesso adeguato ai propri dati interni, nonostante la legislazione Ue li obblighi a farlo, in un'ottica di trasparenza.

Bruxelles ha anche accusato Meta di non aver messo in atto meccanismi sufficientemente semplici per la segnalazione dei contenuti illegali su Facebook e Instagram e allo stesso tempo di ostacolare il diritto degli utenti di contestare la rimozione dei propri contenuti.

Dopo questo primo parere preliminare, Meta e TikTok possono rispondere per iscritto e adottare misure per rimediare alle violazioni. Se le conclusioni della Commissione verranno poi confermate potrebbero essere decise sanzioni fino al 6% del fatturato annuo mondiale totale del fornitore di servizi digitali.

