Ucraini delusi dall'incontro in Alaska: "Non ne verrà fuori nulla"

Roma, 16 ago. (askanews) - Ucraini delusi dall'incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin in Alaska. All'indomani del vertice, che non ha portato a un accordo sul cessate il fuoco, a Kiev i residenti si dicono scettici su una risoluzione rapida del conflitto e parlano del summit come di una questione "privata" tra i due leader, con altri interessi.

"Hanno solo versato acqua nei loro bicchieri vuoti - afferma una ragazza - come sempre... Parole vuote: non otterranno nulla, perché l'Ucraina vincerà". "Penso che voglia solo apparire al mondo come se fosse a favore dell'Ucraina, per poi correre da Putin" aggiunge.

"Continueranno a sparare come hanno fatto prima. Continueranno a lanciare i loro missili su Kiev come hanno fatto- dichiara un uomo - ora stanno aggiungendo anche droni a propulsione a reazione. Non ne verrà fuori nulla. Dobbiamo costruire e fabbricare missili e lanciarli contro la Russia".

"Penso che l'incontro non abbia risolto granché, è stato come un incontro personale, entrambi volevano incontrarsi per risolvere i propri problemi - dichiara un altro - in realtà avremmo dovuto fare di più, prendere la situazione sul serio, vista la gravità degli eventi. Speriamo che la situazione si risolva".

