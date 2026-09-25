Ucraina, Zelensky: Trump ci darà licenze Patriot. Rutte: "Serve tempo"

Roma, 25 set. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che Donald Trump ha preso la "decisione definitiva" per concedere all'Ucraina le licenze per produrre i missili per la difesa aerea Patriot, richiesti da Kiev per contrastare i missili balistici russi.

"Esistono accordi concreti. Durante il nostro ultimo incontro, il presidente Trump mi ha confermato che sì, aveva preso una decisione definitiva: l'Ucraina riceverà le licenze per la produzione di missili Patriot".

Ma a ridimensionare le affermazioni di Zelensky è il segretario generale della Nato Mark Rutte, secondo il quale i colloqui per concedere all'Ucraina una licenza statunitense per i Patriot sono ancora in corso, ma la loro produzione resta una prospettiva lontana.

"La discussione prosegue. Anche se fosse già conclusa, questo non porterebbe immediatamente a una grande disponibilità di missili Patriot. Ci vuole parecchio tempo prima che questi nuovi missili escano dalle linee di produzione", ha detto Rutte a Bloomberg.

Il segretario generale della Nato ha tuttavia aggiunto di lavorare per fornire all'Ucraina missili provenienti dalle scorte esistenti, mentre Stati Uniti e Paesi europei stanno cercando di aumentare rapidamente la produzione di intercettori. "È questo che sta facendo il presidente degli Stati Uniti, dicendo alle aziende americane che devono quadruplicare la loro produzione", ha affermato Rutte.