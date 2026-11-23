Roma, 23 nov. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato e ha condiviso sui social il video degli attacchi che hanno colpito quelle che ha definito due navi russe nel porto di Bengasi, al largo delle coste libiche.

"E' successo tutto vicino alle coste della Libia. I nostri soldati hanno utilizzato sette droni marittimi di fabbricazione ucraina. Nonostante tutti i tentativi del nemico di opporsi, la corvetta russa Merkury è stata affondata", ha scritto il presidente ucraino sui social, precisando che si tratta di una delle navi russe più recenti, entrata in servizio nel 2023.

"Il nostro secondo obiettivo era la nave cargo russa MV Angara, che il nemico utilizzava per trasportare armi", ha proseguito Zelensky, aggiungendo: bersaglio colpito".

"Se si tratta di una prosecuzione della guerra tra Russia e Ucraina a poche centinaia di chilometri dall'Italia, questo è preoccupante, soprattutto perché noi lavoriamo per la stabilità della Libia" ha commentato il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine della sua visita a Baku.

Intanto almeno 14 persone sono rimaste uccise in seguito ad attacchi russi nella regione di Kiev con frammenti di droni caduti in diversi distretti della capitale ucraina, anche nell'area di un istituto scolastico. Mosca, invece, ha denunciato danni a un impianto industriale della regione di Perm.

È ancora presto per tornare al tavolo dei negoziati secondo la Russia. Un nuovo ciclo di incontri trilaterali che vedrà coinvolti Stati Uniti, Mosca e Ucraina si terrà nel prossimo futuro, ma non è stata ancora fissata una data precisa, ha dichiarato alle agenzie russe il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov.