Ucraina, Zelensky: "Putin non ha spezzato il nostro popolo"

Milano, 24 feb. (askanews) - "Putin non ha raggiunto i suoi obiettivi. Non ha spezzato il popolo ucraino". Lo ha dichiarato in un videomessaggio alla nazione il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a quattro anni dall'invasione russa del suo paese. "Non ha vinto questa guerra - ha aggiunto il leader ucraino - Abbiamo preservato l'Ucraina e faremo tutto il possibile per raggiungere la pace e la giustizia. Manca meno di una settimana alla primavera. Stiamo attraversando l'inverno più difficile della storia. Questo è un dato di fatto. Ed è molto duro. Duro per ognuno di voi. Ma, come il primo giorno di guerra, continuiamo a costruire il nostro domani, passo dopo passo, compito dopo compito, successo dopo successo."