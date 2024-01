Ucraina, Zelensky offre la cittadinanza ai foreign fighters

Milano, 22 gen. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato la presentazione alla Verkhovna Rada di un disegno di legge sull'introduzione dell'istituto della cittadinanza multipla in Ucraina. "Oggi presento alla Verkhovna Rada legislatura dell'Ucraina un progetto di legge chiave che consentirà modifiche globali alla legislazione e introdurrà l'istituzione della cittadinanza multipla e consentirà a tutti gli ucraini etnici e ai loro discendenti provenienti da diversi paesi di avere la nostra cittadinanza", ha dichiarato.

"Tutti coloro che ci aiutano nonostante siano a centinaia e migliaia di chilometri dalla nostra terra natale, volontari stranieri che si sono battuti per la difesa dell'Ucraina, tutti coloro che lottano per la libertà dell'Ucraina come per la loro patria natale. E l'Ucraina diventerà patria anche per per loro", ha concluso Zelensky.