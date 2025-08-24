Ucraina, Zelensky: mai più compromessi, vogliamo una pace giusta

Kiev, 24 ago. (askanews) - "L'Ucraina non sarà mai più costretta nella storia a sopportare la vergogna che i russi hanno chiamato 'compromesso'. Abbiamo bisogno di una pace giusta. Il nostro futuro sarà deciso solo da noi". Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky nel discorso alla nazione per la 34esima Giornata dell'Indipendenza dell'Ucraina.

Per Zelensky, Kiev otterrà "una pace sostenibile, affidabile e duratura perché riceverà garanzie di sicurezza, così forti che il pensiero di attaccare l'Ucraina non passerebbe mai per la testa a nessuno". "Questo non è solo il nostro obiettivo: è esattamente quello che vogliamo e dobbiamo lasciare in eredità ai nostri figli e ai nostri nipoti: un'Ucraina forte, un'Ucraina europea, un'Ucraina indipendente", ha aggiunto Zelensky.

Il presidente ucraino ha sottolineato la necessità di evitare che "a ogni generazione manchi qualcosa per preservare la propria indipendenza" e che "ogni nuova generazione si ritrovi costretta di nuovo a imbracciare le armi, a difendersi e a rivendicare la propria libertà". Per questo, ha concluso, "stiamo costruendo un'Ucraina forte e potente abbastanza da vivere in sicurezza e pace".

"Perchè qui, in questa piazza, nella nostra Piazza dell'Indipendenza, sotto le nostre bandiere, sulla nostra terra, i nostri figli e nipoti celebrino il Giorno dell'Indipendenza. In pace. Con fiducia nel futuro", ha concluso.