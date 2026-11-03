ULTIME NOTIZIE 03 NOVEMBRE 2026

Ucraina, Zelensky: invitare Putin a Kiev è "inutile"

Berlino, 3 nov. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a margine della Conferenza sulla sicurezza di Berlino afferma che non ha "senso" invitare il presidente russo Vladimir Putin a Kiev perché ritiene che una delegazione russa non si presenterebbe. Zelensky accusa la Russia di cercare di "evitare ulteriori incontri" optando invece per telefonate, che a suo dire "non portano da nessuna parte". Queste dichiarazioni giungono alla vigilia dei colloqui tra Kiev e Mosca, mediati dagli Stati Uniti, che si terranno ad Abu Dhabi la prossima settimana.

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