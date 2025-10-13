ULTIME NOTIZIE 13 OTTOBRE 2025

Ucraina, Zelensky: incontro Trump a Washington in settimana

Kiev, 13 ott. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che si recherà a Washington questa settimana per incontrare l'omologo statunitense Donald Trump. "Incontrerò il presidente Trump a Washington questa settimana", ha dichiarato Zelensky oggi in una conferenza stampa a Kiev insieme all'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue, Kaja Kallas aggiungendo che diversi funzionari di Kiev sono già partiti per Washington, aggiungendo che "ci saranno diversi incontri".

ESTERI
