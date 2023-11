Ucraina, Zelensky incontra Cameron: sostegno Gb verso adesione Nato

Kiev, 16 nov. (askanews) - Primo viaggio all'estero significativo per il nuovo capo della diplomazia britannica David Cameron che ha incontrato a Kiev, in Ucraina, il presidente Volodymyr Zelensky. I due hanno parlato prevalentemente delle questioni relative all'integrazione euro-atlantica dell'Ucraina e al sostegno della Gran Bretagna al progresso dell'Ucraina verso l'adesione alla Nato.

Nell'occasione si è discusso della situazione della sicurezza nel Mar Nero e dell'ulteriore lavoro del "corridoio del grano". Zelensky ha ringraziato il governo britannico per aver sostenuto attivamente il funzionamento di questa rotta e gli sforzi congiunti per introdurre un'assicurazione per le navi civili che la attraversano.

Gli interlocutori hanno coordinato le posizioni sull'attuazione di iniziative multilaterali e bilaterali congiunte, in particolare nel contesto della promozione della formula di pace ucraina e dello sviluppo di garanzie di sicurezza nell'elaborazione della Dichiarazione congiunta sul sostegno all'Ucraina adottata dal Gruppo dei Sette alla NATO di Vilnius Vertice.

Particolare attenzione è stata prestata all'integrazione euro-atlantica del nostro Paese e al sostegno della Gran Bretagna al progresso dell'Ucraina verso l'adesione alla NATO.