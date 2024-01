Ucraina, Zelensky in Svizzera: impegni a Berna, poi Davos

Zurigo, 15 gen. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato in Svizzera per incontrare i leader politici nel parlamento di Berna prima di recarsi a Davos per il Forum economico mondiale.

"Stiamo preparando altre buone notizie sulla difesa aerea - ha detto Zelensky - teniamo a mente sia i missili che la guerra elettronica: ce ne saranno di più. E invariabilmente, mese dopo mese, aumentiamo la produzione di artiglieria ucraina. L'Ucraina ha un potenziale sufficiente per superare questo difficile percorso di guerra. Abbiamo il potenziale per radunare il mondo. Abbiamo il potenziale per vincere. La chiave è credere in noi stessi. Credere nell'Ucraina".

Zelensky è stato accolto dalla presidente della Confederazione Viola Amherd e dai consiglieri federali Ignazio Cassis e Beat Jans. Si tratta della sua prima visita ufficiale in Svizzera. In programma per martedì 16 gennaio un discorso al Forum economico mondiale (WEF) di Davos dove, nella giornata di domenica 14 gennaio, oltre 80 Paesi hanno discusso della pace in Ucraina.

Consiglieri per la sicurezza nazionale e alti diplomatici di oltre 80 nazioni, infatti, si sono riuniti per discutere di ciò che è necessario per portare la pace in Ucraina. I colloqui si sono svolti sulla base del piano di pace presentato dal presidente ucraino Zelensky.

"L'obiettivo è prepararsi per essere pronti ad avviare un processo con la Russia, quando sarà il momento", ha affermato il ministro degli Esteri svizzero Ignazio Cassis. Lo scopo, secondo Cassis, è portare i Paesi ad accordarsi sui principi per una pace duratura e giusta in Ucraina.