Ucraina, Zelensky: da Usa conferma su trilaterale con la Russia

Milano, 23 ott. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che secondo il governo statunitense, la Russia è disponibile a un incontro trilaterale tra Mosca, Ucraina e Stati Uniti. Zelensky ha precisato di aver avuto al conferma da Jared Kushner, inviato speciale americano per la Pace, e che riceverà presto "un resoconto più dettagliato" dall'inviato speciale statunitense Steve Witkoff, che ieri ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin. Zelensky è intervenuto in occasione della cerimonia di firma di un accordo con il primo ministro finlandese Petterio Orpo.