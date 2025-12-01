ULTIME NOTIZIE 01 DICEMBRE 2025

Ucraina, Zelensky da Macron all'Eliseo. Kallas: settimana cruciale

Roma, 1 dic. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato all'Eliseo dove è stato accolto dal presidente francese Emmanuel Macron, per fare il punto sui negoziati in corso per cercare di porre fine alla guerra in Ucraina, all'indomani della visita di una delegazione di Kiev negli Stati Uniti e in attesa dell'inviato di Donald Trump, Steve Witkoff, a Mosca.

Ad accompagnare Zelensky, anche la moglie Olena, ricevuta da Brigitte Macron. Una settimana "cruciale" quella appena iniziata per la diplomazia, ha affermato Kaja Kallas, a capo della diplomazia dell'Ue, prima della riunione dei ministri della Difesa a Bruxelles. "Abbiamo sentito che i colloqui negli Stati Uniti sono stati difficili ma produttivi" ha detto.

Anche Trump ha espresso il suo "ottimismo" su una risoluzione del conflitto con la Russia ma si attende soprattutto l'esito dei colloqui di Mosca.

