Ucraina, Zelensky: colpito centro Servizi russi nel Kherson

Milano, 21 mag. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che Kiev ha colpito un quartier generale del Servizio Federale di Sicurezza russo ed è stato distrutto un sistema missilistico terra-aria Pantsir-S1 nell'oblast di Kherson.

"È stato colpito un quartier generale del Fsb nei nostri territori temporaneamente occupati", ha dichiarato Zelensky su X. "Grazie a questa sola operazione, le perdite russe ammontano a circa cento occupanti tra morti e feriti. I russi devono capire che devono porre fine a questa loro guerra. Le sanzioni ucraine a medio e lungo raggio continueranno a funzionare", ha concluso Zelenksy allegando al suo messaggio il video che mostra il momento in cui i droni di Kiev colpiscono simultaneamente degli edifici in un villaggio.