ULTIME NOTIZIE 03 NOVEMBRE 2026

Ucraina, Zelensky: colloqui di Abu Dhabi aprano a incontro con Putin

Berlino, 3 nov. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky afferma di sperare che i colloqui tra Kiev e Mosca ad Abu Dhabi, mediati dagli Stati Uniti e previsti per la prossima settimana, spianino la strada a un incontro con il presidente russo Vladimir Putin. "Prevediamo che i colloqui trilaterali tra Ucraina, Stati Uniti e Russia riprendano tra il 10 e il 12 novembre. Gli incontri si svolgeranno a livello di gruppi negoziali. Auspichiamo che il lavoro in questo formato, insieme ad altri sforzi diplomatici, possa spianare la strada a colloqui trilaterali a livello di leader. Solo un tale formato, che coinvolga i leader in prima persona, può risolvere le questioni chiave necessarie per raggiungere una pace duratura", ha dichiarato Zelensky.

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