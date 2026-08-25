ULTIME NOTIZIE 25 AGOSTO 2026

Ucraina, Zelensky: burocrazia non ostacoli questione Storm Shadow

Milano, 25 ago. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che Gran Bretagna e Francia hanno appoggiato lo "sblocco" dei missili a lungo raggio Storm Shadow/SCALP, il giorno dopo che il primo ministro britannico Andy Burnham aveva annunciato che avrebbe autorizzato la divulgazione di informazioni classificate per aiutare Ucraina e Francia ad avviare la produzione locale di questi armamenti. "Ieri abbiamo ricevuto una risposta positiva da due Paesi", ha affermato Zelensky in una conferenza stampa a Kiev durante la visita del presidente estone Alar Karis. "Abbiamo ricevuto conferma, ha ragione, dalla Gran Bretagna. "Confermato lo sblocco di SCALP e delle licenze. Aspettavamo una risposta positiva dalla Gran Bretagna. Ieri abbiamo ricevuto una risposta positiva dai due paesi. Ora credo davvero che non tutto affogherà nella burocrazia dei nostri paesi. Almeno abbiamo qualcosa di positivo"

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