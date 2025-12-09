ULTIME NOTIZIE 09 DICEMBRE 2025

Ucraina, Zelensky atteso a Roma: "Non vogliamo cedere territori"

Roma, 9 dic. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky continua il suo viaggio diplomatico in Europa. Oggi è a Roma, incontrerà il Papa a Castel Gandolfo e la premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi.

Ieri è arrivato a Bruxelles dove ha incontrato i leader della Nato e dell'Unione Europea dopo essere stato a Londra per un vertice con i cosiddetti volenterosi, il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro britannico Keir Starmer e il cancelliere tedesco Friedrich Merz per discutere il piano di pace proposto dagli Stati Uniti in Ucraina.

Durante una conferenza stampa audio, Zelensky ha ribadito la sua posizione: "Stiamo pensando di cedere qualche territorio? Non abbiamo alcun diritto legale di farlo. Secondo la legge ucraina, la nostra costituzione e il diritto internazionale, non abbiamo nemmeno il diritto morale di farlo. La Russia insiste affinché cediamo dei territori, ma noi non vogliamo assolutamente cedere nulla. È per questo che stiamo combattendo, come ben sapete. Gli americani stanno cercando un compromesso oggi, ad essere sinceri" ha dichiarato.

La questione territoriale è un punto centrale dei negoziati in corso. Il leader ucraino ha affermato che Kiev e i paesi europei presenteranno agli Stati Uniti una controproposta.

