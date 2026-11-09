Ucraina, von der Leyen: prima tregua, poi sicurezza europea

Bucarest, 9 nov. (askanews) - La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen afferma che la Russia deve cessare i combattimenti in Ucraina prima che si possano tenere discussioni "significative" su più ampi accordi di sicurezza in Europa; la dichiarazione giunge in vista di colloqui mediati dagli Stati Uniti ad Abu Dhabi dove sarà presente anche l'Unione Europea.
"Qualsiasi discussione significativa sull'architettura di sicurezza dell'Europa potrà essere intrapresa solo una volta raggiunto un cessate il fuoco in Ucraina; inoltre, tale confronto dovrà avvenire in una sede appropriata, coinvolgendo in particolare gli alleati della Nato e gli Stati membri dell'Ue", ha dichiarato Von der Leyen.