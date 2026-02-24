ULTIME NOTIZIE 24 FEBBRAIO 2026

Ucraina, Von der Leyen arrivata a Kiev nell'anniversario della guerra

Milano, 24 feb. (askanews) - La Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen è arrivata in Ucraina in occasione del quarto anniversario della guerra in Ucraina. "A Kiev per la decima volta dall'inizio della guerra. Per riaffermare il fermo sostegno dell'Europa all'Ucraina, finanziariamente, militarmente e di fronte a questo rigido inverno. Per sottolineare il nostro costante impegno per la giusta lotta dell'Ucraina. E per inviare un messaggio chiaro al popolo ucraino e all'aggressore: non cederemo finché non sarà ristabilita la pace. Pace alle condizioni dell'Ucraina", ha scritto von der Leyen su X.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi