Ucraina, Von der Leyen arrivata a Kiev nell'anniversario della guerra

Milano, 24 feb. (askanews) - La Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen è arrivata in Ucraina in occasione del quarto anniversario della guerra in Ucraina. "A Kiev per la decima volta dall'inizio della guerra. Per riaffermare il fermo sostegno dell'Europa all'Ucraina, finanziariamente, militarmente e di fronte a questo rigido inverno. Per sottolineare il nostro costante impegno per la giusta lotta dell'Ucraina. E per inviare un messaggio chiaro al popolo ucraino e all'aggressore: non cederemo finché non sarà ristabilita la pace. Pace alle condizioni dell'Ucraina", ha scritto von der Leyen su X.