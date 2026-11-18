Bruxelles, 18 nov. (askanews) - La Commissione europea ha lanciato lo strumento di sostegno coordinato all'Ucraina, un nuovo strumento di sostegno al Paese del valore massimo di 45 miliardi di euro entro il 2027. Kiev dovrà rimborsare questi fondi solo dopo aver ricevuto le riparazioni di guerra dalla Russia. A spiegarlo è stata la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, parlando a Bruxelles.

"Pertanto, oggi proponiamo uno strumento di sostegno coordinato all'Ucraina, come lo definiamo noi. Questo strumento metterà a disposizione 45 miliardi di euro nel 2027. Riteniamo che questo sia il modo migliore per garantire all'Ucraina una posizione di forza al tavolo dei negoziati. L'Ucraina dovrà rimborsare il prestito soltanto una volta che la Russia avrà risarcito i danni che ha causato in Ucraina" ha detto von der Leyen.

"L'Europa continuerà a garantire il massimo sostegno all'Ucraina e la massima pressione sulla Russia. Abbiamo fornito un sostegno vitale all'Ucraina durante tutta questa guerra. E continueremo ad aiutare l'Ucraina a proteggere la sua popolazione e le sue infrastrutture dagli attacchi della Russia. E a mantenere aperte scuole e ospedali mentre la Russia bombarda le città ucraine con droni e missili. Per il 2026, le esigenze dell'Ucraina sono coperte" ha specificato la presidente della Commissione.