Ucraina, vescovo Kharkiv: Papa a Kiev? Ora non c'è sicurezza

Rimini, 23 ago. (askanews) - Il Papa a Kiev? "Sicuramente lo aspettiamo, ma la vera domanda è se potrà essere sicuro il suo viaggio in Ucraina. I russi sparano, il nostro Paese non può garantire sicurezza": risponde così, ad askanews, monsignor Paolo Honcharuk, vescovo di Kharkiv-Zaporizhzhia, su un possibile viaggio del Pontefice nel paese.

Con Francesco sembrava un viaggio molto concreto, adesso questa ipotesi sembrerebbe scemata. "Ci hanno chiesto il nostro parere - risponde il vescovo che si trova al Meeting di Rimini per raccontare come è la situazione attuale in Ucraina, tre anni dall'inizio del conflitto - ma sapete che quando viene il Papa ci sono migliaia di persone che vogliono incontrarlo. E se in questo periodo i russi sparano, se arriva un drone o un missile, chi si prenderà la responsabilità di tutti questi morti? L'Ucraina non può garantire sicurezza".

Infine, dal vescovo un appello alla pace: "Voglio ringraziare tutti per il supporto e per l'aiuto che ci state dando. E ricordatevi che la guerra inizia sempre dal cuore umano, e quando Dio viene allontanato dal cuore umano, nasce la guerra. Per questo vi dico: guardate bene i vostri cuori".

