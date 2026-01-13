Ucraina, Usa: con missile Oreshnik escalation pericolosa e inspiegabile

Nazioni Unite, 13 gen. (askanews) - Gli Stati Uniti denunciano al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite l'uso da parte della Russia di un missile balistico di nuova generazione in Ucraina. Washington parla di una grave escalation mentre sono in corso contatti diplomatici per una soluzione negoziata del conflitto.

"Grazie alla leadership del presidente Donald Trump - ha detto Tammy Bruce, vice ambasciatrice Usa all'ONU - oggi siamo più vicini a un accordo di quanto lo siamo mai stati dall'inizio della guerra. Nonostante questo, la Russia ha lanciato nuovi attacchi contro l'Ucraina, incluso il lancio del missile balistico Orechnik, a capacità nucleare, contro un'area dell'Ucraina vicina al confine con la Polonia e con la Nato. Questo rappresenta un'ulteriore escalation pericolosa e inspiegabile, proprio mentre gli Stati Uniti stanno lavorando con urgenza con Kiev, con altri partner e con Mosca per porre fine alla guerra attraverso un accordo negoziato".

"In un momento di enorme potenziale, reso possibile dall'impegno senza precedenti del presidente Trump per la pace nel mondo - ha aggiunto Bruce - entrambe le parti dovrebbero cercare di ridurre le tensioni. L'azione della Russia, invece, rischia di estendere e intensificare il conflitto".