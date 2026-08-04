ULTIME NOTIZIE 04 AGOSTO 2026

Ucraina, uomo inseguito da un drone a Kherson: il video della polizia

Roma, 4 ago. (askanews) - La polizia ucraina ha diffuso un video che mostra un civile inseguito da un drone in un mercato di Kherson, nel sud del Paese. In queste immagini, che non sono state verificate da Afp, si vede un uomo che corre attorno a un veicolo nel tentativo di sfuggire a un drone FPV (acronimo inglese per First Person View). Il velivolo pilotato a distanza lo segue lentamente prima di far esplodere il suo carico. Secondo la polizia ucraina, l'uomo, 52 anni, è sopravvissuto, nonostante sia rimasto ferito.

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