Ucraina, Umerov: nei negoziati a Ginevra "ci sono stati progressi"

Ginevra, 18 feb. (askanews) - Il capo negoziatore ucraino Rustem Umerov ha annunciato "progressi" nei negoziati per porre fine alla guerra con la Russia, mediati dagli Stati Uniti. "Si tratta di un lavoro complesso che richiede l'allineamento di tutte le parti e tempo sufficiente. Ci sono stati progressi", ha dichiarato Umerov al termine dei colloqui a Ginevra.

"Ci stiamo concentrando sull'elaborazione delle disposizioni chiave necessarie per finalizzare il processo. Si tratta di un lavoro complesso che richiede l'allineamento tra tutte le parti e tempo sufficiente. Ci sono stati progressi, ma in questa fase non è possibile divulgare alcun dettaglio", ha spiegato.

"Oggi abbiamo tenuto un altro ciclo di negoziati trilaterali tra Ucraina, Stati Uniti e Russia. Le discussioni sono state intense e sostanziali. Ringraziamo i nostri partner statunitensi per aver garantito che il processo non si interrompa e continui, e la parte svizzera per averci ospitato", ha aggiunto.