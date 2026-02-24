Ucraina, Ue: prestito da 90 miliardi "in un modo o nell'altro"

Kiev, 24 feb. (askanews) - A quattro anni dall'invasione russa dell'Ucraina, la Commissione europea conferma che l'Unione manterrà l'impegno sul prestito da 90 miliardi di euro a favore di Kiev. La presidente Ursula von der Leyen, intervenendo nella capitale ucraina accanto al presidente Volodymyr Zelensky, ha assicurato che il finanziamento sarà erogato "in un modo o nell'altro", nonostante le resistenze emerse in sede europea.

Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea: "Dall'inizio della guerra l'Unione europea ha fornito quasi 200 miliardi di euro di sostegno militare e finanziario. Più di qualsiasi altro partner, e altro sostegno arriverà - afferma Ursula von der Leyen - Permettetemi di indicare tre modalità con cui il nostro sostegno sarà mantenuto e rafforzato. La prima è il prestito dell'Unione europea da 90 miliardi di euro. Lo chiamiamo il prestito 'porcospino d'acciaio', perché deve dare all'Ucraina la forza di un porcospino d'acciaio, indigesto per potenziali aggressori".

"Voglio essere molto chiara, e lo ha detto anche il presidente del Consiglio europeo: il prestito è stato concordato dai 27 capi di Stato e di governo nel Consiglio europeo. Hanno dato la loro parola. Questa parola non può essere infranta - Consegneremo il prestito in un modo o nell'altro. Voglio essere molto chiara: abbiamo diverse opzioni e le utilizzeremo".