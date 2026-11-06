ULTIME NOTIZIE 06 NOVEMBRE 2026

Ucraina, Ue: per la necessaria volontà di chi ha iniziato la guerra

Milano, 6 nov. (askanews) - L'UE afferma che è necessario ancora "molto lavoro" per raggiungere la pace in Ucraina e che il blocco deciderà sulle proprie questioni di sicurezza, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha pubblicizzato un accordo con la Russia che coinvolge "tutta l'Europa". "Tutti auspichiamo che si arrivi presto a un accordo di pace. Stiamo lavorando in tal senso e ci auguriamo che si concretizzi. Tuttavia, è necessario un grande lavoro. E, soprattutto, serve la volontà da parte di chi ha dato inizio alla guerra", ha dichiarato la portavoce dell'Union Europea Paula Pinho durante un briefing a Bruxelles.

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