Ucraina, Trump: Putin non deve vedere Zelensky prima di incontrarmi

Washington, 7 ago. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di non avere condizionato il suo incontro con il presidente russo Vladimir Putin all'accettazione da parte di Putin di incontrare anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

In precedenza, un funzionario della Casa Bianca, rimasto anonimo, aveva dichiarato al New York Post che Trump aveva posto tale condizione per il suo incontro con Putin. Tuttavia, l'articolo non chiariva se il presidente stesse cercando un incontro bilaterale tra Putin e Zelensky prima dell'incontro con entrambi i leader o se intendesse semplicemente includere Zelensky nel suo colloquio con il leader russo.

"No, non lo desidera (Putin). Vorrebbero incontrarmi", ha detto Trump ai giornalisti quando gli è stato chiesto se Putin dovesse incontrare Zelensky prima di incontrare lui.