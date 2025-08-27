Ucraina, Trump: Non entreremo in guerra, abbiamo sanzioni economiche

Washington, 26 ago. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di avere in mente qualcosa di "molto serio" in termini di sanzioni economiche contro Mosca se non si raggiungerà un accordo di pace tra la Russia e l'Ucraina.

"Voglio vedere che si raggiunga quell'accordo. È molto, molto serio ciò che ho in mente se dovrò metterlo in atto, ma voglio che si arrivi a un accordo...Abbiamo sanzioni economiche. Parlo di sanzioni economiche perché non entreremo in una guerra mondiale. Sai nemmeno Zelensky è completamente innocente", ha detto il presidente alla stampa, rispondendo a una domanda riguardo a un'eventuale scadenza per la Russia dopo il vertice in Alaska.