Ucraina, Trump incalza Zelensky su accordo per pace. Witkoff da Putin

Roma, 21 ott. (askanews) - Donald Trump, parlando con i giornalisti alla Casa Bianca, a pochi giorni dalle elezioni parlamentari di midterm negli Stati uniti, è tornato a insistere sulla necessità di porre fine al conflitto in Ucraina, incalzando il presidente Volodymyr Zelensky a concludere un accordo, minacciando "una situazione molto negativa" se dovesse rifiutarsi.

"Centinaia di miliardi di dollari, non abbiamo ottenuto nulla in cambio e i contribuenti americani ne hanno abbastanza. Vogliamo che Zelensky concluda un accordo - ha detto il presidente degli Stati Uniti - lui può concludere un accordo. Avrebbe potuto concluderne uno due anni fa, quando abbiamo avuto la nostra piccola conversazione nello Studio Ovale, una conversazione ormai abbastanza nota", ha ricordato.

Trump ha dato la colpa del mancato accordo all'odio tra il leader russo e quello ucraino.

"L'odio tra il presidente Putin e il presidente Zelensky è tremendo. Penso che in realtà sia questo il motivo principale per cui non sono riusciti a raggiungere un accordo. Ma l'Ucraina deve voler fare un accordo perché gli Stati Uniti hanno speso una fortuna. L'Europa ha speso una fortuna. L'Europa è stanca in questo momento - ha aggiunto - e se non raggiungono un accordo, alla fine la situazione peggiorerà".

Intanto Zelensky, parlando da Oslo dopo un incontro con l'inviato statunitense Steve Witkoff, ha sostenuto che Kiev non sta interrompendo "alcun contatto che possa contribuire alla pace".

"Abbiamo alcune idee chiare su come raggiungere la pace", ha affermato. "Una delle idee importanti è quella di passare a un incontro trilaterale, potenzialmente trilaterale, dei leader per affrontare la questione". E in merito a un vertice tra Trump, Putin e il presidente cinese Xi Jinping, ipotizzato dal tycoon per discutere della guerra, ha detto che anche Kiev dovrebbe poter essere presente al tavolo.

All'indomani dell'incontro con Zelensky, l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff è atteso a San Pietroburgo: secondo il sito Axios, che cita un funzionario americano, dovrebbe presentere a Putin una proposta aggiornata per mettere fine al conflitto.