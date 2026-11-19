Roma, 19 nov. (askanews) - Gli Stati Uniti e la Cina vogliono contribuire a porre fine alla guerra in Ucraina, ha affermato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump incontrando il suo omologo cinese Xi Jinping a Shenzen, in un bilaterale a margine del vertice Apec.

Il presidente Usa ha assicurato che, assieme a Xi Kinping, intende offrire il proprio "aiuto" per porre fine al conflitto.

"Entrambi cerchiamo di dare il nostro contributo nel contesto della guerra tra Russia e Ucraina. Desidero che abbia fine e credo davvero di parlare a nome di entrambi su questo punto", ha dichiarato Trump, che ha avuto anche un colloquio con il suo omologo russo Vladimir Putin, prima di un vertice inedito tra i tre leader.

"Le relazioni tra Cina e Stati Uniti sono nel complesso stabili e in via di miglioramento", ha dichiarato inoltre Xi Jinping durante il summit, aggiungendo di essere "disposto a lavorare" con Trump per "continuare a mantenere" tale rapporto.