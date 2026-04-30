Ucraina, Trump: "Con Putin colloquio molto buono"

Washington, 29 apr. (askanews) - Donald Trump ha detto di avere avuto un "colloquio molto buono" con Vladimir Putin. Il presidente americano, parlando ai giornalisti a Washington, ha spiegato che la conversazione con il leader russo ha riguardato soprattutto la guerra in Ucraina, con un breve passaggio anche sull'Iran. Il Cremlino, invece, ha riferito che i due presidenti hanno dedicato particolare attenzione alla situazione in Iran e nel Golfo Persico. Secondo Trump, una soluzione sul conflitto ucraino potrebbe arrivare "abbastanza rapidamente".

"Non ho parlato dello spazio, no, ho parlato dell'Ucraina - ha detto Trump -. E ho parlato un po' dell'Iran. Ho parlato di alcuni argomenti diversi, soprattutto dell'Ucraina, e abbiamo avuto una conversazione molto buona. Penso che arriveremo a una soluzione abbastanza rapidamente, spero".