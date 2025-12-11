ULTIME NOTIZIE 11 DICEMBRE 2025

Ucraina, Trump: con i leader europei discussione "con parole forti"

Washington, 10 dic. (askanews) - La questione ucraina è stata discussa fra la Casa Bianca e i leader europei "con parole forti": lo ha affermato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in conferenza stampa a Washington.

"Abbiamo parlato con i leader di Francia, Germania e Regno Unito, tutti ottimi leader, miei cari amici, e abbiamo discusso dell'Ucraina con parole piuttosto forti, e vedremo cosa succederà. Stiamo aspettando di sentire le risposte di Kiev prima di procedere", ha concluso.

Il presidente degli Stati Uniti ha anche dichiarato che i nuovi incontri sull'Ucraina rischiano di essere una "perdita di tempo". "Abbiamo detto che, prima di partecipare a una riunione, vorremmo sapere alcune cose. Sapete, vorrebbero che partecipassimo a una riunione nel fine settimana in Europa, e noi prenderemo una decisione a seconda di ciò che ci diranno. Non vogliamo perdere tempo. A volte bisogna lasciare che le persone si scontrino, altre volte no. Ma il problema di lasciare che le persone si scontrino è che si perdono migliaia di persone a settimana. È ridicolo. L'intera faccenda è ridicola" ha sostenuto Trump.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi