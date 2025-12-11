Ucraina, Trump: con i leader europei discussione "con parole forti"

Washington, 10 dic. (askanews) - La questione ucraina è stata discussa fra la Casa Bianca e i leader europei "con parole forti": lo ha affermato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in conferenza stampa a Washington.

"Abbiamo parlato con i leader di Francia, Germania e Regno Unito, tutti ottimi leader, miei cari amici, e abbiamo discusso dell'Ucraina con parole piuttosto forti, e vedremo cosa succederà. Stiamo aspettando di sentire le risposte di Kiev prima di procedere", ha concluso.

Il presidente degli Stati Uniti ha anche dichiarato che i nuovi incontri sull'Ucraina rischiano di essere una "perdita di tempo". "Abbiamo detto che, prima di partecipare a una riunione, vorremmo sapere alcune cose. Sapete, vorrebbero che partecipassimo a una riunione nel fine settimana in Europa, e noi prenderemo una decisione a seconda di ciò che ci diranno. Non vogliamo perdere tempo. A volte bisogna lasciare che le persone si scontrino, altre volte no. Ma il problema di lasciare che le persone si scontrino è che si perdono migliaia di persone a settimana. È ridicolo. L'intera faccenda è ridicola" ha sostenuto Trump.